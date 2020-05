ESCLUSIVA – Il Milan pensa a Julian Nagelsmann, ma telefona a Marcelino

MILANO – In casa Milan sono giorni frenetici per ciò che concerne la scelta del nuovo allenatore. Per quanto Pioli non sembra affatto aver deluso,il suo destino sembra segnato. E sebbene sembrava praticamente fatta per Ralf Rangnick sulla panchina del Milan, la novità, invece, sembra essere un’altra: il tedesco sbarcherà a Milano al termine della stagione ma non lo farà per coprire il ruolo di allenatore, ma quello di direttore dell’area tecnica. Insomma, rimarrebbe ancora vuoto quel posto sulla panchina rossonera. Ed è così che oggi salta fuori un altro clamoroso nome, quello di Julian Nagelsmann, giovanissimo tecnico del Lipsia che si è fatto apprezzare molto in Europa nonostante la giovanissima età. E se da una parte si candida il tedesco, non è da escludere l’arrivo di Marcelino. L’allenatore spagnolo con cui il Milan ha avuto contatti importanti prima dell’emergenza Covid avrebbe dato l’ok al trasferimento. Secondo le indiscrezioni esclusive che ci giungono, proprio una settimana fa il club rossonero avrebbe avuto contatti telefonici con il suo agente. Il Milan non hai mai abbandonato la pista che porta a Marcelino, ma nel frattempo vaglia anche altre piste. Le prossime settimane del Diavolo saranno infuocatissime.