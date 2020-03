ESCLUSIVA – Il Milan non molla Scamacca: superata anche la Juventus

MILANO – In casa Milan la testa è al match contro il Genoa di domenica sera. Dopo la settimana di stop forzato a causa del problemi legati al virus e alla decisioni scaturite, si potrà ripartire in uno stadio San Siro completamente vuoto. E se da una parte si pensa al campionato, dall’altra non si smette di pensare al mercato. Non fa più notizia, infatti, che il Milan sia particolarmente intenzionato ad ingaggiare Gianluca Scamacca, attaccante dell’Ascoli ma in prestito dal Sassuolo. Sul giocatore, su cui è forte anche il pressing della Juventus, però, ci sarebbe la fila. Ma secondo le informazioni che ci giungono – in esclusiva – il Milan sarebbe in vantaggio proprio sui Campioni d’Italia. Osservatori rossoneri sarebbero in continuo contatto con il ragazzo, di partita in partita, e proprio in questi giorni, il club milanese avrebbe avanzato una nuova offerta per battere la concorrenza.