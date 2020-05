ESCLUSIVA – Il Milan allenta la presa su Scamacca: ecco i motivi

MILANO – Un altro nome che circola insistentemente dalle parti di Milanello è quello di Gianluca Scamacca, attaccante dell’Ascoli in prestito al Sassuolo. Il Milan non ha mai smesso di abbandonare l’idea di portarlo a Milano. Figura sempre nella lista dei preferiti per l’attacco dei rossoneri, eppure, stando alle informazioni che ci giungono – in esclusiva – in questi giorni, i rossoneri avrebbero allentato un po’ la presa. O meglio, avrebbero dato priorità ad altre situazioni come i rinnovi di Donnarumma e Bonaventura, ma starebbe fiutando anche altre occasioni che portano a Jovic. Insomma, se prima i contatti con Paolo Paoloni, agente del classe 1999, erano costanti, in queste settimane si sarebbero arenati. Motivo? Sicuramente l’emergenza Coronavirus ha avuto il suo ruolo fondamentale, ma non è l’unica ragione. Il Milan vorrebbe prima capire quale sarà il futuro di Ibra per poi fare il punto e stabilire i colpi in entrata.