ESCLUSIVA – Ibrahimovic, altro che accordo con il Milan. Nessuna novità all’orizzonte…

MILANO – Non solo Donnarumma, in casa Milan tiene banco anche il caso Ibrahimovic. Quale sarà il futuro del giocatore? Si tingerà ancora di rossonero? In queste ultime ore, i media più autorevoli d’Italia e non solo, riferivano di un clamoroso colpo di scena che vorrebbe il Milan motivato più che mai a convincere il bomber svedese a restare a Milanello un’altra stagione. Attualmente in patria, Ibra sarebbe atteso a Milano nei prossimi giorni per fare il punto della situazione. E sempre secondo i rumors di mercato si apprenderebbe che il Milan sarebbe pronto ad accontentare le richieste economiche del calciatore e del suo procuratore Raiola. Ma come stanno le cose? Secondo le informazioni che ci giungono – in esclusiva – in realtà, nulla di nuovo ci sarebbe all’orizzonte. Nessun contratto da 4 milioni pronti, nessun incontro prossimo a Milano. Persone molto vicine allo svedese, ci riferiscono, invece, che negli ultimi tempi non ci sono stati contatti di nessun tipo. Insomma, almeno per il momento, non bolle nulla in pentola. Colpa solo del Coronavirus?