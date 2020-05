ESCLUSIVA – Ibra verso la permanenza: l’ultima parola spetta a Rangnick

MILANO – Mentre sui siti e sui giornali sportivi più autorevoli si continua a dare per certo l’addio di Ibra, noi de il Milanista.it, in una recente esclusiva vi avevamo caldeggiato, contrariamente, l’ipotesi di un clamoroso colpo di scena. Sì perchè, almeno ad oggi, non esiste una soluzione o decisione scontata, anzi, tutt’altro. Secondo le informazioni esclusive che ci arrivano in queste ore, non solo lo svedese avrebbe confessato ai compagni che sarebbe ben felice di rimanere a Milano ma che, inoltre, avrebbe chiesto al suo entourage di vagliare questa ipotesi e di discutere con la società l’eventualità di un’altra stagione con la maglia del Diavolo. Motivo? La famiglia non ha mai fatto mistero di amare Milano, inoltre, lo svedese a Milano ha trovato una seconda casa e l’affetto della gente. Dunque, Ibra avrebbe dato l’ok a rimanere, ed Elliott vorrebbe tenerlo, ma l’ultima parola spetta a Ralf Rangnick. Con l’arrivo del tedesco e di quello che sarà il nuovo tecnico, si stabilirà anche il futuro di Ibra.