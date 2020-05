ESCLUSIVA – Ibra, il futuro è sempre più incerto. Tra addio e la possibilità di rimanere

MILANO – Il futuro di Zlatan Ibrahimovic continua ad interessare il mondo calcistico in particolar modo i tifosi rossoneri. Resta o va via? E’ quello che si chiedono un po’ tutti. Le voci e i rumors di mercato sul suo conto, in questi giorni, si sono particolarmente alimentate dopo le dichiarazioni improvvise di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, che a gennaio aveva provato a convincere lo svedese a raggiungerlo in Emilia. Proprio Sinisa accende il fuoco in questi giorni:“Zlatan mi ha chiamato qualche giorno fa, vedremo cosa deciderà in estate. Certamente non rimarrà a giocare a Milano”. Ma come stanno davvero le cose? Secondo le informazioni esclusive che ci giungono in queste ore, tramite persone vicinissime al giocatore, la decisione sarebbe tutt’altro che presa. Lo svedese si sta prendendo tempo per riflettere e la società rossonera avrebbe fatto sapere a Raiola che la volontà del Milan è quella di trattenerlo ancora per un altro anno. Nulla è stabilito. Nulla è deciso al momento. Rimane ancora viva qualche flebile speranza per i tifosi del Diavolo di vedere il gigante Zlatan ancora con quella maglia addosso per un anno. Ibra non si sta precludendo nulla. Raiola gli sta consegnando le offerte che arrivano dall’estero, ma deciderà solo una volta incontrata la società rossonera. Dunque, al momento è tutto fermo, ma non sono esclusi colpi di scena.