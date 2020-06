ESCLUSIVA – Enzo Raiola: “Ibra? Si sta riprendendo alla grande…”

MILANO – Migliorano visibilmente e anche inaspettatamente, rispetto alla diagnosi iniziale, le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. E’ proprio l’AC Milan a comunicarlo con una nota ufficiale: ”AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è stato sottoposto oggi ad esame di controllo della lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il processo di guarigione procede bene senza complicanze. Un nuovo controllo è da prevedere fra una decina di giorni”. La guarigione dello svedese procede senza intoppi e anche meglio delle previsioni iniziali. Il gigante del Milan continuerà la riabilitazione in Italia, proprio a Milano, prima di sottoporsi a nuovi accertamenti tra 10 giorni. Conferme arrivano anche da Enzo Raiola, cugino e collaboratore stretto di Mino che – in esclusiva – ai nostri microfoni rassicura così: “Ibra si sta riprendendo alla grande. Come sempre d’altronde. Non avevamo dubbi…”