ESCLUSIVA – Enzo Raiola: “Bonaventura? Firmerà per pochi mesi e poi andremo…”

MILANO – Bonaventura rinnoverà, sì, ma solo per pochi mesi. Una formalità, ma comunque doverosa. Poi, andrà via e si congiungerà ad un’altra squadra. Magari la Roma, o forse, approderà a Torino, ma, sicuramente, non sarà il Milan. Ed è strano, molto strano dei considera che per Pioli Jack in versione jolly è ancora importante, e i 52 minuti giocati da titolare contro la Juve in Coppa Italia sono lì a dimostrarlo. Sei anni con il Diavolo, con qualche basso ma molti alti, ma oggi destinato a diventare un prezzo pregiato nella prossima finestra di mercato. Decisione è stata presa, l’armadietto di Bonaventura è già stato svuotato. Resta solo da definire la destinazione. Ai nostri microfoni interviene – in esclusiva – Enzo Raiola, cugino e collaboratore del famoso Mino, che sembra fugare ogni dubbio: “Jack firmerà un mini contratto fino ad agosto, poi sceglieremo un’altra destinazione. Quale? E’ ancora presto per dirlo. Sono diverse le squadre interessate a lui”.