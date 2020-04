ESCLUSIVA – Ds Torino: “Bonaventura al Torino? Stiamo pensando ad altro in questo momento”

Di RM

MILANO – Sembra ormai certo che il futuro di Bonaventura sarà lontano da Milano. La società lo ha fatto capire chiaramente al suo entourage che, da mesi, lavora per trovargli un’altra sistemazione. Il Milanista ve lo aveva raccontato più e più volte attraverso le parole del suo agente: “Con il Milan è tutto fermo. Tranne clamorosi stravolgimenti, confermo che andrà via a giugno”. Ma dove? Le notizie che si sono susseguite quest’oggi hanno parlato di un affare quasi fatto con il Torino, nonostante le agguerrite concorrenze di Fiorentina e Lazio. Per fare luce sulla vicenda, abbiamo contattato – in esclusiva – Massimo Bava, direttore sportivo del Torino che invece ha spento le voci: “Non ho molto da commentare su questa notizia. Ci sono altre priorità al momento. La nostra è quella di finire il campionato e non stiamo pensando al mercato. Non di certo ora”. Discorsi solo rimandati?