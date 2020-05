ESCLUSIVA – Donnarumma, regna il silenzio: “Non c’è niente di niente al momento”

MILANO – Il tira e molla tra Milan e Donnarumma promette nuovi clamorosi colpi di scena e terrà tutti i tifosi del Diavolo con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. In questi giorni se ne sta parlando con molta insistenza. C’è chi scrive che alla fine prevarrà la volontà di Gigio di rimanere a Milano, chi scrive che il giocatore, in realtà, andrà in scadenza per poi accasarsi con i bianconeri. Tutte ipotesi, tutte opzioni fattibili, sta di fatto che – secondo le informazioni esclusive – che ci arrivano da persone molto vicine al giocatore, al momento non c’è nulla. Non esiste una data, un luogo e nessuna decisione o volontà di qualcuno a pesare sulla bilancia. E la pandemia non c’entra nulla. Le parti erano già in stand by prima dello scoppio del Coronavirus. Tutto fermo alla richiesta di Mino Raiola di 7 milioni di euro netti a stagione, cifra che non rientrerebbe nel tetto ingaggi imposto dalla proprietà. Il Milan vorrebbe trattenere i suoi big, ma soprattutto dopo la crisi post Covid, saranno davvero pochi i club a potersi permettere un ingaggio tanto oneroso. “Tutto fermo, non seguite i giornali. Non c’è niente di niente”. Ci confermano. E se in questo momento regna il silenzio più assoluto, la Juventus continua a studiare la situazione da lontano pronta ad approfittarne.