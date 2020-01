ESCLUSIVA – Borini, derby di mercato e 2 giorni per decidere: ecco come stanno le cose

Di RAMONA M

ROMA – In cima alle lista delle priorità e delle cose da fare per gennaio c’è sicuramente il mercato in uscita. Maldini e Boban, di fatti, continuano a lavorare copiosamente con agenti e direttori sportivi per piazzare i numerosi esuberi. Tra le uscite, la valigia pronta è quella di Fabio Borini che, a giorni, è pronto a svuotare definitivamente l’armadietto con destinazione Genova. Se il capoluogo ligure sembra essere una certezza, resta solo da capire in quale sponda di Genova il giocatore metterà le radici a gennaio. Stando, infatti, alle indiscrezioni esclusive intercettate dalla nostra redazione, su Fabio Borini si sarebbe scatenato un vero e proprio derby di mercato tra i due club genovesi. Ieri sembrava ad un passo dalla Samp, oggi dal Genoa. Ma come stanno realmente le cose? L’ex giocatore giallorosso sarebbe combattuto nella scelta. Si sta prendendo altri 2 giorni, non di più. La sua volontà, infatti, è quella di essere a disposizione del suo prossimo allenatore già da domenica. L’intenzione è solo quella di giocare. Dal Milan c’è la massima disponibilità al trasferimento: Genoa o Samp poco importa. L’agente De Fanti è in continuo contatto con le dirigenze dei due club. Le prossime ore saranno caldissime. La certezza è che Fabio Borini lascerà il Milan nei prossimi giorni, o, addirittura, ore.