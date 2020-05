ESCLUSIVA – Bonaventura, l’Atalanta in pressing. L’ag: “Lavoriamo per trovargli una nuova sistemazione”

MILANO – In casa Milan si continua a lavorare su due fronti: da una parte sulla panchina, e dall’altra, sui movimenti in uscita. Da una parte si pensa a chi prenderà l’eredità di Pioli, ammesso e non concesso che l’ex allenatore di Fiorentina e Lazio lasci il Diavolo a fine stagione. Dall’altra parte, come dicevamo, vanno risolte le questioni relative ai giocatori in scadenza di contratto. Uno di questi è proprio Bonaventura. Il giocatore rossonero è stato “scaricato” dalla società da tempo, come, da tempo, il suo entourage ci aveva anticipato. Cosa che Enzo Raiola, cugino e collaboratore del famoso Mino ci ribadisce – in esclusiva – ai nostri microfoni: “Sì, confermo. Bonaventura non rientra nei piani della società e stiamo cercando una nuova sistemazione per Giacomo”. Sistemazione che potrebbe portare o a Bergamo o a Torino, con la Fiorentina che, invece, sembra essersi defilata dalla corsa al centrocampista.