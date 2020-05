ESCLUSIVA – Bonaventura, il Torino pressa ma Bonaventura…

MILANO – Ve ne avevamo già parlato in tempi non sospetti, quando ancora non si avevano grosse certezze su quello che sarebbe stato il futuro di Giacomo Bonaventura. Sempre in esclusiva ai nostri microfoni, l’entourage del giocatore ci aveva fatto sapere che la volontà della società era quella di lasciarlo andare. Decisione maturata da tempo ma stabilita con il diretto interessato solo un paio di mesi fa, ancora prima dell’emergenza Coronavirus. Sì, perchè da tempo la società ha deciso di scaricare il centrocampista classe 1989, una volta fiore all’occhiello del Milan. Ma da allora le cose sono cambiate e anche le decisioni dei vertici rossoneri. Sta di fatto che Raiola si sta muovendo per cercargli una nuova destinazione. Il Torino rimane in testa, specie con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Vagnati, grande estimatore del ragazzo. Secondo le informazioni che ci giungono – in esclusiva – infatti, il Torino avrebbe contattato proprio ieri l’entourage del giocatore e avrebbe provato ad anticipare le mosse delle concorrenti. Lo scoglio? L’ingaggio del giocatore. Il Torino non può permettersi i 2 milioni di stipendio. Per questo la palla passa a Bonaventura: sarà disposto a fare un sacrificio importante per approdare a Torino?