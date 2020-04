ESCLUSIVA – Ag. Marcelino: “Preferisco non dire nulla”

MILANO – E’ di oggi la clamorosa notizia che vorrebbe un clamoroso ritorno di fiamma sulla panchina del Milan. Sembrava certa la candidatura di Ralf Rangnick, eppure, qualcosa sembra essere andato storto. Sebbene il tedesco resti in cima alla lista delle preferenze, in queste ore, si starebbe studiano un piano B. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano la Repubblica, proprio per questo il patron rossonero Paul Singer avrebbe incontrato a Londra il tecnico spagnolo Marcelino Garcia Toral qualche tempo prima che esplodesse l’emergenza coronavirus. Come dicevamo, solo un’alternativa qualora saltasse Rangnick, o forse, qualcosa di più. Abbiamo provato a scoprirlo intercettando – in esclusiva – l’avvocato Eugenio Botas, nonchè colui che cura gli interessi dello spagnolo. Botas non sembra sbottonarsi, ma non spegne neanche le insistenti voci di mercato: “Preferisco non rilasciare dichiarazioni su questa cosa. Non posso dire nulla”.