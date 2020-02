ESCLUSIVA – Ag Donnarumma: “Tutto fermo, nessun incontro previsto”

MILANO – 21 candeline per Gigio Donnarumma. Nonostante la sua giovanissima età, il portiere rossonero, che ha all’attivo quasi 200 presenze, in rossonero sembra quasi un veterano ormai. Ieri la festa di compleanno da Cracco, in compagnia della famiglia, della compagna e dei suoi amici più cari. Tutto perfetto, se solo fosse arrivata anche la benedetta firma sul rinnovo. Il portierone rossonero è legato al Diavolo ancora fino al 30 giugno 2021, ancora un anno prima che possa liberarsi a zero. Ma a che punto siamo? Ancora non è previsto alcuno incontro, come ci ribadisce – in esclusiva – Enzo Raiola, collaboratore e cugino di Mino: “Tutto fermo. Nessuna novità, nessuno sviluppo e nessun incontro fissato”. Intanto il famoso agente chiede uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione, per almeno un altro biennio con l’ingaggio che dovrebbe essere portato a 7 milioni netti l’anno.