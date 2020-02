ESCLUSIVA – Enzo Raiola: “Tutto fermo. A questo punto si deciderà a fine anno”

Di RM

MILANO – Il futuro di Donnarumma continua a far discutere e terrà con il fiato sospeso fino alla fine. Il Milan per lasciarlo partire vuole 50 milioni di euro in cash, nessuna contropartita tecnica (il Psg aveva offerto Areola). Nel caso converso, invece, nel caso in cui il portierino classe 1999 dovesse scegliere di rimanere in rossonero, Maldini e Boban dovranno affrontare, e anche con una certa urgenza, il suo rinnovo. Il contratto del nazionale, di fatti, è in scadenza nel 2021, e bisogna agire per tempo, per non ritrovarsi nella stessa situazione di due estati fa con Massimiliano Mirabelli. Ma ci sono stati sviluppi nel frattempo? Lo abbiamo chiesto – in esclusiva – a Enzo Raiola, cugino e collaboratore stretto di Mino: “Come ha ribadito anche mio cugino ultimamente, è tutto fermo. A questo punto si deciderà tutto a fine anno”.