ESCLUSIVA – Ag. Donnarumma: “Tutto bloccato. Contiamo i giorni…”

MILANO – “Tutto bloccato. Contiamo i giorni affinché finisca questo incubo, poi vedremo e decideremo sul da farsi”. Così, Enzo Raiola, collaboratore e cugino di Mino, ci risponde – in esclusiva – sul futuro di Gigio Donnarumma. Ancora tutto fermo, “bloccato”, ma, Coronavirus a parte, lo era anche prima che scoppiasse la pandemia. Ma intanto è di oggi, la notizia rilanciata dai tabloit inglesi. Il Chelsea avrebbe messo sul piatto di Raiola un super contratto di cinque anni, con un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione più bonus: 2 in più rispetto a quanto percepito dal nazionale azzurro al Milan. Per i rossoneri, invece, sarebbe pronta un’offerta da 60 milioni di euro in cash più il cartellino di Kepa Arrizabalaga. Il Milan ci pensa.