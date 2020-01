ESCLUSIVA – Ag. Donnarumma: “Ancora troppo presto per decidere. Nessun incontro al momento”

Di RM

MILANO – Dopo gli adii, in successione, di Caldara, Borini, Reina, Piatek e Suso, il Milan continua la sua rivoluzione in uscita. Sono tante le situazioni che andranno definite, come diversi sono i giocatori con il contratto in scadenza. La Gazzetta di stamani parlava di un addio quasi certo di Donnarumma, vista l’incombenza del Fair Play finanziario e l’incapacità per il Milan di farsi carico dei 6 milioni netti a stagione, più 1 milione per suo fratello. Ed è così che, sempre secondo la Gazzetta, per evitare di perderlo a zero il prossimo anno, il Milan starebbe seriamente pensando di venderlo per una cifra che, oggi, si aggira sui 50 milioni di euro. Per capirne di più, abbiamo intervistato – in esclusiva – il suo entourage che invece ci ha detto: “In realtà non ci sono stati più incontri, nessun’altra riunione. Non è questo il momento. E’ ancora troppo presto e tutto ancora da decidere”.