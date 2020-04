ESCLUSIVA – Ag Conti: “Tutto fermo. Decideremo a fine campionato”

MILANO – “Sono delle valutazioni che faremo a fine stagione con la società. Soprattutto in questo momento, non è sicuramente tempo per parlarne”. Tutto fermo, tutto bloccato, ma lo era anche prima che la pandemia decidesse le sorti del nostro Paese e condizionasse non solo il nostro campionato ma la vita di tutti. Con queste parole, Mario Giuffedi, agente di Andrea Conti ci aggiorna – in esclusiva – su quella che è la situazione del suo assistito. Situazione che non sembra essersi sbloccata. Il terzino sembrava essere tornato un perno importante della retroguardia rossonera, almeno stando alle sue ultime apparizioni, eppure, sul suo futuro regna ancora la più totale incertezza. Nessun incontro fissato, almeno per il momento, ma solo la promessa di incontrasi a fine a stagione e cercare una soluzione che non scontenti nessuno.