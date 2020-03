ESCLUSIVA – Ag Conti: “Inutile parlare adesso di futuro”

MILANO – Andrea Conti si è ripreso la maglia da titolare nelle ultime giornate e sembrava essere tornato quello che aveva convinto tutti i tifosi rossoneri. Le sue ultime prestazioni avevano anche allontanato alcuni voci di mercato. Eppure di certezze che rimanga all’ombra del Duomo, anche per la prossima stagione, non ce ne sono. Non ancora. Come ci spiega – in esclusiva – Mario Giuffredi, agente del giocatore: “E’ ancora presto, non ne abbiamo parlato. Sono delle valutazioni che faremo a fine stagione con la società. Soprattutto in questo momento, non è sicuramente tempo per parlarne”.