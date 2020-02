ESCLUSIVA – Ag Conti: “Futuro? Ogni valutazione rimandata a fine stagione”

Andrea Conti sta finalmente trovando quella continuità che non aveva mai raggiunto, quel minutaggio che gli mancava da troppo, e questo a causa dei continui malanni fisici, dall’inizio della sua avventura all’ombra del Duomo. Si è ripreso la maglia da titolare anche ieri, contro la Fiorentina, in una giornata davvero storta, soprattutto sotto l’aspetto arbitrale. Ma il terzino, nonostante stia riuscendo a trovare spazio, non sembra avere ancora chiaro quello che sarà il suo futuro. Come ci spiega – in esclusiva – Mario Giuffredi, agente del giocatore: “E’ ancora presto, non ne abbiamo parlato. Sono delle valutazioni che faremo a fine stagione con la società. Adesso, Andrea pensa solo a fare a bene con il Milan”.