ESCLUSIVA – Ag Bonaventura: “Con il Milan tutto fermo. La Lazio? Me lo auguro per Jack…”

Di Ramona Marconi

ROMA – In casa Milan, così come in casa Lazio, si fanno i conti con gli esuberi e le numerose situazioni “spinose” legate ai possibili partenti. I rossoneri hanno deciso di “scaricare” uno degli elementi pregiati del recente passato rossonero: Jack Bonaventura. Il centrocampista classe 1989, se con Giampaolo e Gattuso era diventato un giocatore fondamentale e pedina inamovibile, con Pioli, invece, non sta né incidendo, né trovando spazio. E’ per questo che il suo entourage sta cercando una nuova destinazione per il milanista. Ma come stanno le cose? Lo abbiamo chiesto – in esclusiva – a Enzo Raiola, cugino e collaboratore del famoso Mino, che si sta occupando anche della vicenda legata a Bonaventura: “Tranne clamorosi colpi di scena andrà via a giugno. Non rinnoveremo, al momento è tutto fermo”. E se il futuro di Jack sembra lontano da Milano, si iniziano ad ipotizzare nuove destinazioni. Proprio il giocatore, un paio di anni fa, era stato accostato anche ai biancocelesti. Ma la Lazio ha più fatto sondaggi per Bonaventura? Lo abbiamo chiesto al suo agente: “Mai chiesto dalla Lazio, ma io me lo auguro per Jack. Farebbe piacere portarlo alla Lazio”. E chissà…