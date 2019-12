ESCLUSIVA – Ag. Biglia: “Via a gennaio? Rimaniamo a Milano”

Di RAMONA MARCONI

MILANO – In casa Milan, in attesa di accogliere il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, c’è aria di “epurazione”. Sono molti i giocatori con la valigia pronta e vicini all’addio. Qualcuno svuoterà l’armadietto a gennaio, qualcun altro, invece, saluterà a fine stagione. Come Lucas Biglia. Il Milan ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza dell’argentino. Giorni fa, sui più grandi quotidiani sportivi si leggeva il possibile addio dell’ex laziale già a partire dalla prima finestra di mercato. Per fare luce, abbiamo contattato – in esclusiva – Enzo Montepaone, agente del giocatore, che invece ci ha precisato: “Lucas non lascerà il Milan a gennaio. Rimaniamo a Milano fino a fine contratto”. Per il giocatore classe 1986, dunque, non si prospetta, come invece si leggeva, l’opzione di una risoluzione anticipata del contratto.