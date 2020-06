ESCLUSIVA – Ag Biglia: “Mini contratto fino ad agosto, poi lascerà il Milan”

MILANO – Proprio come per Bonaventura, si prospetta un futuro molto simile anche Lucas Biglia, centrocampista del Milan, una volta punta di diamante del centrocampo rossonero e oggi ai margini del progetto del Diavolo. Da tempo si parlava di addio, ma oggi sembra cosa ormai fatta. Enzo Montepaone, agente dell’argentino, ce lo ribadisce – in esclusiva – ai nostri microfoni: “Al momento restiamo a Milano, fino alla scadenza del contratto. Il Milan gli prolungherà fino al 2 agosto, poi, Lucas sarà libero. All’estero ci sono molte squadre interessate a lui”. Come dicevamo, quindi, anche per l’ex laziale ci sarà un mini contratto fino al termine di questa travagliata stagione, fino ai primi di agosto, poi, le strade si separeranno e per Biglia si prospetterà – molto probabilmente – un ritorno in Argentina, nel Boca Juniors.