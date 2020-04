ESCLUSIVA – Ag. Andrea Conti: “Addio? Chi scrive certe cose non ha rispetto”

MILANO – Il futuro di Andrea Conti rimane un rebus. In questi giorni susseguono prepotentemente voci di mercato che vorrebbero la dirigenza rossonera concentrata nel voler trovare un degno rinforzo sulla fascia destra. Pare che sia Andrea Conti che Davide Calabria, abbiano molto disatteso le aspettative in questa stagione ed è per questo che il Diavolo starebbe pensando di correre ai ripari con un nuovo calciatore in quel ruolo. Il nome che ridonda in queste ore è quello di Emerson, difensore in forza al Betis Siviglia, considerato in patria uno dei migliori interpreti nel suo ruolo di terzino destro. Oltretutto, la permanenza di Conti e Calabria sembra essere tutt’altro che scontata. Per fare il punto, abbiamo contatto – in esclusiva – Mario Giuffredi, agente del calciatore: “Parlare di mercato in questo momento è pura follia. Non ho sentito nessuno, ci sono altre priorità in questo momento. Sulle voci? Chi scrive certe cose non ha rispetto”.