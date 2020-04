Eranio: “Serie A? Ripartire è un rischio, ma il campionato è comunque falsato”

MILANO – Intervenuto ai microfoni de ‘Il Giorno’, Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan, si è espresso sulla possibile ripresa del campionato di Serie A: “Secondo me è un grosso rischio far ricominciare le partite. Comunque a mio avviso è un campionato ormai falsato. Si è fermato due mesi fa e le squadre più forti, con le rose più ampie, saranno agevolate dal fatto che si giocherà a distanza di pochi giorni e avranno quindi più ricambi di livello”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...