Emre: “Milan ideale per Calhanoglu, farebbe bene a restare”

MILANO – I microfoni del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’ hanno contattato Emre Belozoglu, vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito la maglia dell’Inter. Nel corso dell’intervista, Emre ha parlato anche del suo connazionale Hakan Calhanoglu, numero 10 del Milan: “Personalmente gli consiglierei di non andare via. E’ un giocatore forte e rappresenta una certezza per il nostro calcio. Quando la società rossonera migliorerà il proprio organico, Hakan riuscirà a dare sicuramente di più, aumentano il suo rendimento”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live