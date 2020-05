Empoli, Corsi: “Nessun contatto col Milan per Ricci”

MILANO – In un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha categoricamente smentito il presunto interesse del Milan – di cui è circolata voce nelle ultime settimane – nei confronti del giovane Samuele Ricci: “Il Milan è l’unica società tra quelle che vengono nominate con cui non abbiamo avuto alcun contatto. Comunque la nostra intenzione è di tenere Ricci, perché siamo convinti che il suo valore di mercato possa aumentare ulteriormente giocando un’altra stagione con noi”.

