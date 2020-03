El Shaarawy: “Milan? E’ la squadra per cui ho sempre tifato, vi spiego perché andai via”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, Stephan El Shaarawy, ex attaccante del Milan oggi in forza allo Shanghai Shenhua, ha spiegato anche perché nel 2015 decise di lasciare la squadra rossonera: “Arrivai ad un punto della mia carriera in cui sentivo il bisogno di cambiare, di provare una nuova esperienza. Sono milanista nel cuore, tutti lo sanno. Il Milan è sempre stata la squadra per cui ho tifato, sin da bambino, e rimane la mia squadra. Tuttavia ci sono state delle circostanze per cui era giusto andare via”.

SUL POSSIBILE RITORNO IN ITALIA – “Si vedrà in futuro. Adesso sono un giocatore dello Shanghai e penso solo a fare del mio meglio qui. Non posso parlare adesso di mercato, in futuro vedremo cosa accadrà”.

