Eintracht, Steubing: “Prendiamo in considerazione uno scambio Silva-Rebic”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano tedesco Bild,Wolfgang Steubing, presidente del consiglio di sorveglianza dell’Eintracht Francoforte, ha risposto ad una domanda relativa al riscatto di André Silva: “Tutto ciò che comporta una grossa spesa di denaro ci mette in difficoltà in questo momento. Acquistare André Silva a titolo definitivo, riscattandolo dal Milan, non è facile. Tuttavia, lo scambio con Ante Rebic dev’essere preso in considerazione”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...