E’ derby sui social: l’Inter sorpassa il Milan su Facebook

MILANO – In questa stagione priva di soddisfazione per Milan e Inter, anche avere più fan su Facebook è una vittoria. Da questo è nato il famoso social network i rossoneri hanno sempre avuti molti più iscritti rispetto ai cugini nerazzurri. Fino ad oggi: infatti la squadra di Suning ha affondato il colpo superando sia club di Elliott sia i 25 milioni. Ecco il comunicato del club allenato da Antonio Conte:

E l’Inter festeggia il traguardo dei 25 milioni con un comunicato sul sito.

“Innovazione, sviluppo e un legame sempre più stretto con i tifosi. La pagina Facebook dell’Inter oggi festeggia i suoi primi 25 milioni di fan, con un incremento del 71% solo nella stagione 2019/2020.

Un risultato raggiunto grazie ad una comunicazione mirata, strategica e di qualità e all’elevato numero di contenuti pubblicati che solo nella stagione corrente hanno generato 135M di video views e oltre 35M di interazioni.

L’obiettivo principale rimane quello di raggiungere il maggior numero di tifosi sparsi nel mondo – i più numerosi oltre l’Italia sono in Asia e in Sud America – offrendo loro la possibilità di vivere il Club e seguire la squadra attraverso contenuti originali e in linea con i valori della società.

Il traguardo tagliato dalla pagina Facebook ufficiale è accompagnato dallo sviluppo numerico e strategico di tutte le altre piattaforme digitali del Club, che nell’ultimo anno hanno registrato una crescita esponenziale e dalla continua ricerca e volontà di intraprendere nuove strade al fine di offrire la migliore esperienza a tutti i fan nerazzurri.

A loro 25 milioni di grazie: “Thank-you”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live