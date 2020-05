Durante: “Paquetà? Trequartista particolare, in Italia fa fatica. Vi dico i suoi pregi e difetti”

MILANO – Contattato dai microfoni di ‘Fiorentinanews.com’, Sabatino Durante, intermediario di mercato ed esperto di calcio sudamericano, ha parlato del centrocampista rossonero Lucas Paquetà, evidenziandone pregi e difetti: “E’ un ottimo giocatore sia fisicamente che tecnicamente. Però è un trequartista particolare, nel senso che nel calcio spagnolo farebbe ottime cose mentre in Italia, dove il trequartista è una sorta di nove e mezzo, fa fatica. Ha una tecnica eccelsa, ma non ha cambio di passo e non è molto veloce. I suoi principali punti di forza sono indubbiamente l’inserimento e il tiro da fuori, ha uno splendido sinistro, ma se impiegato da mezzala diventa un giocatore normalissimo. Fiorentina? Sinceramente penso che Paquetà con il centrocampo a tre della squadra viola non c’entri assolutamente nulla”.

