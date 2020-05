Dumfries: “Milan? Ora dobbiamo solo aspettare…”

MILANO – Con la probabile cessione di uno fra Davide Calabria e Andrea Conti, nella prossima sessione di calciomercato il Milan interverrà anche per ingaggiare un terzino destro. In cima alla lista di Ivan Gazidis c’è Denzel Dumfries, attualmente in forza al Psv Eindhoven. Contattato da Fox Sports, Dumfries ha risposto ad una domanda proprio sull’interesse del club meneghino: “Futuro rossonero? Forse sì, forse no. Dobbiamo solo aspettare e vedere…”.

