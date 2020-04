DS Lipsia: “Werner? Non abbiamo ricevuto richieste”

MILANO – Uno dei sogni di mercato in casa Milan porta il nome di Timo Werner, centravanti in forza al Lipsia. Werner è un pupillo di Ralf Rangnick, il quale lo portò proprio al Lipsia prelevandolo dallo Stoccarda. Qualora il dirigente tedesco approdasse al Milan, un tentativo per prendere il classe ’96 potrebbe esser fatto. Al momento però, stando alle dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Lipsia, Markus Krosche, non è stata presentata alcuna offerta concreta.

LE SUE PAROLE – “Per ora non è stata fatta nessuna scelta per il futuro del ragazzo. Non abbiamo ricevuto richieste e lui si trova bene a Lipsia. Poi vedremo cosa accadrà”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live