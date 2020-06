Ds Independiente: “Biglia? Magari, lo accoglieremmo a braccia aperte”

MILANO – Il Milan e Lucas Biglia hanno trovato l’accordo per rinnovare l’attuale contratto, in scadenza a fine giugno, fino al 2 agosto, data in cui si chiuderà il campionato. Dopodiché, l’esperienza del centrocampista argentino all’ombra del Duomo terminerà e, ad oggi, una delle ipotesi più accreditate è il ritorno in all’Independiente, squadra dove ha giocato nel 2005/2006. Con alcune dichiarazioni riportate da TMW, è arrivato il commento di Jorge Burruchaga, direttore sportivo della società argentina: “Di Biglia non abbiamo ancora parlato, però ha una grande esperienza. E’ un grande giocatore: come potremmo non volere un suo ritorno? Certo che ci farebbe piacere. Magari!“.

