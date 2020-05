DS Hammarby: “Ibra da noi? Dipende da lui, ma è probabile…”

MILANO – In un’intervista ai microfoni di ‘Expressen’, il direttore sportivo dell’Hammarby, Jansson, ha parlato della possibilità che Zlatan Ibrahimovic, al termine del suo contratto col Milan, vada a concludere la sua carriera proprio nel club svedese: “Ibra da noi? È probabile, credo sia fattibile, ma solo lui lo sa. Dipende dalla sua volontà. Al momento non ha detto nulla a riguardo e io non devo di certo dirgli quanto piacere ci farebbe se venisse a giocare qua. Ormai ho capito com’è fatto, lui non si esporrà fino a quando non sarà sicuro al 100%, ma ovviamente a noi l’ipotesi piacerebbe moltissimo”.

