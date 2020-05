Donnarumma-Milan e lo strano silenzio di Mino Raiola…

Come mai Mino Raiola non ha ancora alzato la voce? In altri tempi l’avrebbe fatto. Avrebbe gridato a tutti l’intenzione del Milan di far firmare un solo anno di contratto al suo miglior giocatore. Una firma a cifre ridotte con un bonus Champions da riscuotere per poi ritrovarsi a fine stagione con lo stesso identico problema, quello di un portiere con il contratto in scadenza, che rischia di andarsene a parametro zero. Ed è quello che Ivan Gazidis vuole evitare.

Mino Raiola non parla, resta a guardare. Sta aspettando offerte dall’Europa che conta. Da quella che oggi ha altri problemi da risolvere. Una crisi post coronavirus che forse consiglia allo stesso agente di rimanere neutro, non prendere posizione, aspettare se e quando si tornerà a giocare, se e come il mercato comincerà e con quale valutazioni.

Di sicuro un anno in più di contratto darebbero maggior forza al Milan che potrebbe rivendicare una cifra ben diversa da quella attuale, non più di 30-40 milioni di euro. Una cifra che rappresenterebbe per il bilancio rossonero una totale plusvalenza.

Un anno in più di contratto, non a 6 ma a 5 milioni di euro, con un ricco bonus per il disturbo, potrebbe riportare la valutazione del numero uno in Italia sui 50 milioni di euro. Su Gigio, che ha giurato amore ai colori rossoneri ancora una volta, si è mosso il Chelsea, prima ancora il Psg. Ma nessuno dei due club ha mai realmente affondato il colpo. Casa Milan è sempre pronta ad ascoltare proposte ma non a trattare su un prezzo che per il Fondo Elliott diventa fondamentale recuperare da una sua eventuale cessione. Perchè fin qui per mister Singer il Milan è stato solomente una bella spesa…