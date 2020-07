Donnarumma: “Il rigore? Ho avuto fortuna. Il punto ci va bene…”

MILANO – Nel post-partita della sfida fra Milan e Atalanta, valida per la 36esima giornata di Serie A, ha parlato Gigio Donnarumma. Queste le sue dichiarazioni: “Sapevamo di giocare contro una grande squadra e volevamo vincere a tutti i costi, ma in fondo va bene così. Adesso siamo squadra e siamo più compatti: prepariamo bene ogni partita e penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Grande emozione quella di aver indossata la fascia di capitano, mi dispiace per Alessio (Romagnoli) che era assente. Sul rigore posso dire ho avuto fortuna! Il nostro obiettivo è quello di arrivare quinti e penso che ce la giocheremo fino alla fine.

