Donnarumma: “Emozionato per le 200 presenze. Vi dico qual è la mia miglior parata”

MILANO – Ieri sera Gianluigi Donnarumma, portiere rossonero, ha raggiunto quota 200 presenze con la maglia del Milan, diventando il più giovane giocatore nella storia di questa società a raggiungere tale traguardo. Il classe ’99 ha espresso la propria gioia ai microfoni di Milan Tv: “Sono molto felice ed emozionato per questo grande traguardo, spero di continuare così e di giocare tante altre partite”.

SULLA MIGLIOR PARATA – “Quella su Milik contro il Napoli, nell’aprile del 2018, per momento e difficoltà. Era una partita molto tirata contro una squadra che lottava per lo scudetto e noi che dovevamo cercare di portare punti a casa. Partita molto importante, era il novantesimo ed era un momento decisivo per la stagione”.

SU GALLIANI – “Penso sia il numero uno, mi ha dato tranquillità e mi ha fatto sentire forte e importante anche data la mia giovane età”.

SUL PRIMO DERBY – “Ho stemperato tutta la mia tensione sul rigore. Ero al settimo cielo, dopo la partita mi sono messo la maglia davanti agli occhi e ho iniziato a piangere. Ero giovane ed ero sfrontato, volevo aiutare la squadra e dare tutto me stesso. Ora sono più grande e so valutare meglio le situazioni”.

SU IBRA – “E’ una bestia, ti sprona tantissimo e ti aiuta a migliorare e a dare il massimo anche in allenamento. Mi sta dando tanto”.

SU MIHAJLOVIC – “Sinisa mi ha dato tanto, mi ha lanciato in Serie A. Dalla tragica notizia dello scorso anno ero sicuro che ne usciva più forte, è un guerriero. E’ uno che ti dice le cose in faccia: un carattere come il suo nel calcio fa bene a tutti”.

