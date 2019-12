Donnarumma: “Devo ringraziare sempre Sinisa. Orgoglioso dei complimenti di Zoff”

MILANO – Il portiere del Milan Gigio Donnarumma è stato premiato come “Miglior giocatore italiano Under 21” durante la serata del “Golden Boy”. Ecco le parole del numero 99 rossonero a margine dell’evento:

“Sono quattro anni che gioco in Serie A e adesso anche in Nazionale, sono molto orgoglioso. All’inizio tutti dicevano che ero un fenomeno, ma io pensavo solo a lavorare. Poi un giorno mister Sinisa, che dovrò ringraziare per tutta la vita, ha deciso di farmi giocare. Voglio fargli anche un in bocca al lupo per tutto a mister Sinisa”.

Che Nazionale è quella che ti vede protagonista in porta? C’è un’aria nuova? – “Purtroppo c’è stata un’annata bruttissima, quella dell’esclusione al Mondiale. Ero in panchina ed è stato tremendo. Adesso siamo tutti giovani e siamo un bel gruppo. Abbiamo fatto un girone di qualificazione penso fantastico, e ora c’è la parte più dura che è l’Europeo. Daremo il massimo e cerchiamo di arrivare in fondo”.

Che effetto ti fanno i complimenti di Zoff? – “È un onore ricevere i complimenti da un campione come Dino Zoff, sono orgoglioso. Spero di seguire le sue orme e spero di vincere come ha fatto lui”.