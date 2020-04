Donati e l’aneddoto con Berlusconi: “Mi fece tagliare i capelli…”

MILANO – Intervistato dai microfoni di CalcioAtalanta.it, Massimo Donati, ex centrocampista rossonero, ha raccontato un aneddoto relativo al suo approdo al Milan nel 2001: “Uno dei miei idoli era Almeyda e lui aveva fascetta e capelli lunghi. Per questo quando iniziai a giocare mi feci crescere i capelli e cominciai ad indossare la fascetta. Poi arrivai al Milan e Berlusconi, quando mi conobbe, mi disse: ‘Sì, ma quei capelli li dobbiamo tagliare adesso…’. Io non ero felicissimo della cosa, ma qualche mese dopo li ho tagliati”.

