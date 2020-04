Donadoni: “Ripresa Serie A? Dipende da come vengono gestite le cose”

MILANO – Intervistato da Radio Rai, Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan oggi allenatore dello Shenzhen, si è espresso sulla possibile ripresa della stagione calcistica in Italia: “Onestamente non so se si riuscirà a ripartire prima della fine dell’estate, non vivendo lì non ho la percezione della situazione. Può essere possibile ma dipende dalle persone e dalla capacità di gestire le cose. Serve non essere superficiali, così le cose miglioreranno certamente. La Cina deve essere un insegnamento. Allenarsi in gruppo? Può essere il primo step, con grande attenzione e senza trascurare nulla. Sarebbe un buon inizio per tornare alla normalità”.

