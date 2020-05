Donadoni: “Baresi campione unico, ci ha insegnato che…”

MILANO – Roberto Donadoni, ex campione rossonero, ha parlato anche di Franco Baresi in un’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano ‘Repubblica’: “Ho mandato a Franco un video messaggio per il suo sessantesimo compleanno. Il numero 6 lo identifica come giocatore unico per il calcio mondiale e il suo insegnamento più grande è la capacità di privilegiare i fatti rispetto alle parole. Oggi, più che mai, c’è bisogno di questo”.

