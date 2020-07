Diritti Tv – Presentate offerte da 6 fondi

MILANO – Secondo quanto riportato dall’Agenzia Ansa sei fondi di investitmento hanno presentato offerte vincolati, attraverso l’advisor Lazard, per la media company che commercializzerà i diritti tv. Bain, Cvc e Advent hanno presentato un’offerta per una partnership per acquisire quote di minoranza. Apollo, Fortress e Blackstone, tramite il suo braccio di investimento GSO, invece hanno presentato una serie di proposte di finanziamento. Wanda (che garantirebbe 1,5 miliardi a stagione) e Mediapro si sono rivolti direttamente ai club proponendo una partnership industriale nella realizzazione del canale della Lega.

