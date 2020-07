Di Stefano: “Pioli si affiderà a Gabbia, Laxalt e Biglia”

MILANO – Durante il suo collegamento da San Siro, il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha riportato la probabile formazione del Milan contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: “La prima giornata del nuovo corso di Pioli vedrà tantissime assenze. Il Milan sta molto bene ma ci sono tantissimi assenti per infortuni o squalifiche. Dopo provini e prove tattiche, la formazione decisa da Pioli vedrà davanti a Donnarumma, la difesa per tre/quarti rinnovata con Calabria a destra, Laxalt a sinistra al posto di Theo Hernandez squalificato mentre al centro Gabbia come sostituto di Romagnoli oltre a Kjaer che non è al 100%. A centrocampo a fianco Kessiè ci sarà Biglia per lo squalificato Bennacer mentre davanti il quartetto non verrà toccato con Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic dietro Ibrahimovic”.

