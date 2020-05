Di Natale: “Il Milan non può fare a meno di Ibrahimovic”

Il Milan può fare a meno di Ibrahimovic? No, non può. Ne è sicuro Antonio Di Natale uno dei migliori bomber italiani con 209 reti in serie A. Uno di quelli che ha scelto l’Udinese per fare la sua storia rifiutando anche la Juventus.

“Non se lo può permettere perchè quando Ibra ha messo piede in campo si è visto un altro Milan”. Ma non solo: “Butti la palla là davanti e ora ci pensa lui, è un animale, un attaccante che sta ancora bene fisicamente, che fa ancora le sue giocate…”.

Per Totò “senza di lui la prossima stagione il Milan farebbe fatica. Ibra non è solo un giocatore, è anche un leader, un uomo che si fa sentire dentro uno spogliatoio. Un sua parola vale dieci volte quella di un altro”.

Insomma “certi giocatori non li trovi tanto facilmente. O prendono un giocatore come Ibra o te lo tieni…”. Hai capito Ivan Gazidis?