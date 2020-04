Di Michele: “Con Ibra è rinato il Milan. Milik? Chi lo prende fa un affare”

MILANO – Contattato dalle frequenze di TMW Radio, David Di Michele, ex centravanti, ha parlato di Arek Milik – seguito dal Milan sul mercato – e Zlatan Ibrahimovic: “Milik deve giocare, quando sta troppo tempo fermo ne risente. E’ un giocatore importante, da grande squadra. Può essere prima e seconda punta, sa fare gol. Chi lo prende, fa un affare. Ibra? E’ determinante non solo per quello che fa in campo, ma anche fuori. E’ un allenatore oltre che un giocatore: riesce a valorizzare i compagni. Con lui è rinato il Milan”.

