Di Marzio: “Spadafora mi lascia perplesso, sta snobbando il calcio”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex allenatore Gianni Di Marzio si è espresso a favore della ripresa del campionato: “Se non ci fosse stato il calcio, non so come Malagò avrebbe potuto litigare per le sovvenzioni al Coni. Spadafora? Il suo atteggiamento non è da Ministro dello Sport. Le sue dichiarazioni sono fuori luogo e lasciano perplessi. Secondo me, se gli allenamenti di gruppo ripartono il 18 maggio, nel giro di 2 settimane si può tornare a giocare. Occorre ritrovare resistenza e velocità; mancherà un po’ di brillantezza nel gioco, anche a causa del caldo, ma si può riprendere. Il problema è che il Ministro Spadafora snobba il calcio: pensa che sia uno sport per privilegiati, dimenticando che si tratta della terza azienda italiana”.

