Di Marzio: “Serie A? Solo il 20% di possibilità che ricominci”

MILANO – In un’intervista ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli e padre del giornalista Gianluca, si è detto molto pessimista sulle possibilità che il campionato italiano riparta: “L’annullamento della Ligue 1 non fa ben sperare. E’ necessario dare la lista delle squadre per Champions ed Europa League. Se non si riesce ad ottemperare a tutto il protocollo scientifico presentato al Governo, bisogna rivedere tutto. Si dovrà trovare una soluzione. Ci saranno ricorsi e tutto starà in mano agli avvocati. Io sono favorevole alla ripresa, con un protocollo all’altezza, ma temo che ci sia solo il 20% di possibilità che si ricominci a giocare”.

