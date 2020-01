Di Marzio: “Robinson favorito per il dopo Rodriguez. Ma occhio a Juan Jesus e Laxalt”

MILANO – Non solo Saelemaekers per il Milan. Infatti secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport i rossoneri avrebbero individuato il sostituto di Ricardo Rodriguez: “Nuova offerta del Milan per Robinson del Wigan. L’offerta è un prestito con diritto di riscatto per un totale di dieci milioni di euro. La richiesta è di dodici, vedremo se il club inglese cederà all’offerta rossonera. Sempre viva anche l’idea riguardante Juan Jesus e non da escludere l’eventuale ritorno di Laxalt, come soluzione estrema“.